حقق الإعلان الترويجي لأغنية أحمد سعد الجديدة "بناقص" يحقق مشاهدات مرتفعة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وعبر الجمهور عن حماسه الشديد للاستماع للأغنية كاملة بمجرد طرحها عبر قناة أحمد سعد الرسمية بيوتيوب.





وشارك أحمد سعد، جمهوره ومتابعيه مؤخرًا مجموعة من الصور الجديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وكانت الصور من كواليس احتفاله بحصوله على الدرع الذهبى من موقع يوتيوب، وعلق على الصور قائلاَ:" الدرع الذهبي من يويتوب.





في سياق منفصل، طرحت شركة مزيكا اليوم، أول دويتو غنائي بين الفنان أحمد سعد والفنان والمنشد وائل الفشني، على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى خالد نبيل.



