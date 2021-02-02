الإعلان الترويجي لأغنية أحمد سعد الجديدة "بناقص" يحقق مشاهدات مرتفعة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
حقق الإعلان الترويجي لأغنية أحمد سعد الجديدة "بناقص" يحقق مشاهدات مرتفعة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وعبر الجمهور عن حماسه الشديد للاستماع للأغنية كاملة بمجرد طرحها عبر قناة أحمد سعد الرسمية بيوتيوب.

وشارك  أحمد سعد، جمهوره ومتابعيه  مؤخرًا مجموعة من الصور الجديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكانت الصور  من كواليس احتفاله بحصوله على الدرع الذهبى من موقع يوتيوب، وعلق على الصور قائلاَ:" الدرع الذهبي من يويتوب.

في سياق منفصل، طرحت شركة مزيكا اليوم، أول دويتو غنائي بين الفنان أحمد سعد والفنان والمنشد وائل الفشني، على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى خالد نبيل.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان احمد سعد هي اغنية "رسالة "و حققت اكثر من مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية وتصدرت التريند الـ 7.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فنان بناقص اغنية احمد سعد

أخبار تهمك

بايرن ميونخ يعلق على اقتراب ألابا من ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 8 ساعات

أوناجم يكشف سر رحيله عن الزمالك

منذ ساعة الا ربع

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن قيمة صفقة سيف الدين الجزيري إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

استئصال من عظام القفص الصدري.. تفاصيل مؤلمة في عملية حورية الفرغلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

رسالة نارية من نجم الأهلي السابق إلى رمضان صبحي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يكشف نقاط ضعف الدحيل قبل مواجهة الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعة الا ربع

الاتحاد السكندري يخطط لخطف نجم الزمالك قبل غلق الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من بارتوميو على تسريب عقد ميسي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

مالوما يحقق رقميا قياسيا جديدا بـ"Mala Mia"

الإعلان الرسمي لفيلم أحمد حلمي الجديد "خيال مآتة" يحصد مشاهدات مرتفعة

مشاهدات مرتفعة لأغنية حسن الشافعي الجديدة "مامي كوسا" (فيديو)

الإعلان الترويجي لأغنية أصالة الجديدة "شامخ" يتجاوز 100 ألف مشاهدة (فيديو)

تعرف على عدد مشاهدات الإعلان الترويجي لأغنية الهضبة الجديدة "يا روقانك" (فيديو)

طرح الإعلان الترويجي لأغنية Angrezi Medium الجديد بمشاركة نجمات بوليوود

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:21 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

05:02 م

استئصال من عظام القفص الصدري.. تفاصيل مؤلمة في عملية حورية الفرغلي

11:46 م

برشلونة يستقر على رحيل نجم الفريق

11:30 م

أول تعليق من بارتوميو على تسريب عقد ميسي

10:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع