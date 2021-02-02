موعد مباراة آرسنال ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
يحل آرسنال مساء اليوم الثلاثاء 2 فبراير، ضيفاً على ملعب "مولينوكس" لمواجهة مضيفه وولفرهامبتون، في الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى آرسنال لمواصلة النتائج الإيجابية، وتحقيق الفوز على وولفرهامبتون، الذي لا يمر بأفضل حالاته في الدوري.

يحتل آرسنال المركز العاشر برصيد 31 نقطة حققها من خلال 21 مباراة، مقابل 23 نقطة لفريق وولفرهامبتون، يحتل بها المركز الرابع عشر.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم، في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءاً بتوقيت مكة، العاشرة بتوقيت الإمارات، السادسة بتوقيت جرينتش.

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