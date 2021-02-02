رسميا.. ليفربول يحسم صفقة دفاعية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أنهى مسئولو نادي ليفربول، اتفاقهم مع الصفقة الشتوية الجديدة، لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ظل الحالة السيئة التي يعاني منها الخط الخلفي بسبب الإصابات.

وتعاقد ليفربول بشكل رسمي مع بن ديفيز مدافع بريستون نورث إند، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وضم ليفربول لاعبه الجديد بن ديفيز صاحب الـ25 عامًا، بعد دفع حوالي مليوني جنيه إسترليني "2.74 مليون دولار".

ليفربول يعاني من غياب ثنائي الدفاع فيرجيل فان دايك وجو جوميز، حيث سيفتقد اللاعبان لفترة طويلة، وتعرض لضربة جديدة بإصابة جويل ماتيب في أربطة الكاحل خلال الفوز 3-1 على توتنهام هوتسبير، الأسبوع الماضي.

وأجبر يورجن كلوب مدرب ليفربول على الدفع يثنائي خط الوسط فابينيو وجوردان هندرسون في مركز قلب الدفاع في كثير من المباريات هذا الموسم إلى جانب الاعتماد على بعض اللاعبين الشبان.

وقام كلوب بإشراك هندرسون وزميله ناثانييل فيليبس، كقلبي دفاع خلال مباراة وست هام يونايتد، الذي فاز بها بثلاثية مقابل هدف، يوم الأحد الماضي، ليتقدم إلى المركز الثالث، قبل أن يستضيف برايتون آند هوف ألبيون، الأربعاء.

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