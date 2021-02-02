حقيقة إصابة يحيى الفخراني بفيروس "كورونا"





أكدت الفنانة "أنوشكا"، أنه لا صحة لما أشيع مؤخرًا حول إصابة الفنان الكبير يحيى الفخراني بفيروس كورونا.





وأضافت في تصريحات ‘إعلامية، أن فريق عمل "نجيب زاهي زركش"، أجرى المسحة الطبية وأكدت النتائج أنه لا مصابين بأعراض كورونا بين فريق العمل.





مسلسل "نجيب زاهى زركش"، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة يحيى الفخرانى وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفى وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم بالتزامن مع التصوير، وتدور أحداث العمل فى اطار اجتماعى عائلى. شؤ



