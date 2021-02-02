تفاصيل العثور على منبر خشبي من الكنوز الفنية ملقى بأحد مقالب القمامة بالمحلة (فيديو)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور علي الصفطي، الباحث في الأثار الإسلامية، تعليقا على العثور على منبر خشبي من الكنوز الفنية ملقى بأحد مقالب القمامة بالمحلة، إن "أحد مفتشي الأثار وجد منبرًا مرمي في مقلب قمامة، وعند السؤول عن هذا المنبر، وعلمنا أنه منبر لاحد المساجد المهدومة".

وأضاف "الصفطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الاثنين،: "الأهالي عندما عملوا على تطوير المسجد، قاموا بإلقاء هذا المنبر القديم في القمامة، مشيرًا إلى أن المنبر لم يكن أثريًا، ولكنه صنع في عام 1950، ولكنه عبارة عن قيمة فنية عالية يجب الحفاظ عليها.

وتابع، أنه قدم شكوى إلى وزارة الأوقاف بسبب إلقاء هذا المنبر في الشارع، ولكن وزارة الأوقاف لم تتحرك حتى الآن بدليل أن المنبر مازال مرميًا حتى الآن.

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منبر خشبي بوابة الفجر الفجر

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