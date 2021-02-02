شاهد.. الصحة: حصول كل المحافظات على لقاح كورونا للأطقم الطبية

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان للشؤون الإعلامية، إن مصر كانت من أوائل دول العالم التي حصلت على لقاح كورونا، وأول دولة إفريقية تحصل على اللقاح.





وأضاف مستشار وزير الصحة، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر بدأت بالفعل في عملية تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا، لافتًا إلى أن كل محافظات الجمهورية حصلت على حصتها من تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا.



