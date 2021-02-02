شاهد.. الصحة: حصول كل المحافظات على لقاح كورونا للأطقم الطبية
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:11 ص
أمنية فوزي
قال مستشار وزيرة الصحة والسكان للشؤون الإعلامية، إن مصر كانت من أوائل دول العالم التي حصلت على لقاح كورونا، وأول دولة إفريقية تحصل على اللقاح.
وأضاف مستشار وزير الصحة، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر بدأت بالفعل في عملية تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا، لافتًا إلى أن كل محافظات الجمهورية حصلت على حصتها من تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا.
وأشار إلى أنه يجرى حاليًا تطعيم الأطباء في مستشفيات العزل بجميع المحافظات، وأن أعداد المسجلين في تلقى لقاح كورونا من الأطقم الطبية تجاوز الـ5 آلاف.
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