شاهد.. تعليق ناري من "محلية البرلمان" على حريق عقار فيصل

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وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، الشكر لوزارة الداخلية وقوات الحماية المدنية على دورهم المستمر في إخماد حريق عمارة الطوابق في فيصل على مدار الـ72 ساعة الماضية.



وقال "السجيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن هذا الحريق مسألة كاشفة وممتدة لتدهور منظومة الإدارة المحلية وعدم مواجهة هذه المنظومة بطريقة كاشفة من بناء مخالف وتحديات وأسواق عشوائية والقمامة.



وأضاف موجهًا مناشدة إلى المواطنين "بطلوا تشتروا في عقارات مخالفة وأسالوا على تراخيص العقارات، لن يتكرر مسألة البناء المخالف، المنظومة كلها مختلة ولابد أن يحدث لحمة من أجل القيام بإعادة الهيكلة الخاصة بالنسق العمراني ومواجهة التشوهات المتعلقة بهذه المباني.