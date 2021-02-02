هل ظهرت إصابات بفيروس نيباه فى مصر ؟.. الصحة تجيب

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين

أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون البحوث، أن فيروس كورونا يعد من الأمراض الجديدة التي تستلزم تجديد فى بروتوكولات العلاج من حين إلى آخر، ومراجعة العلاجات أول بأول لمعرفة فرص مدى إضافة أدوية جديدة وجمع معلومات عن المرضى، قائلة: "تطوير بروتوكول علاج كورونا امر منطقي".

وأضافت الدكتورة نهى عاصم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن تطوير بروتوكولات علاج كورونا يتواكب مع حركة الابحاث في العالم، لافتة إلى أن وزارة الصحة ما زالت تسير فى طريق تطوير لقاح كورونا.

وعن مدى ظهور حالات لفيروس نيباه الصيني فى مصر، ردت قائلة: "لم يتم رصد أي حالة متعلقة بفيروس نيباه الصيني، وأن الفيروسات المعدية سواء كورونا أو غيره من الفيروسات المعدية هناك نظام ترصد في وزارة الصحة لرصد الأمراض المعدية وغير المعدية بدقة".

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