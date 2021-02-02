شاهد.. عمرو أديب: "من حصل على لقاح كورونا مش هيركب القطر ويروح باي"
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:38 ص
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن من حصل على لقاح كورونا يمكن أن ينقل عدوى الفيروس لغيره، مضيفا: "مش هتيجيلك بس هتعدي غيرك.. زي الخفاش جواه فيروسات قاتلة بس مش بتجيله".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه لا يوجد لقاح في العالم يضمن الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا 100%، ولكن من حصل على اللقاح وأصيب بكورونا تكون الأعراض خفيفة، مضيفا: "اللي اخد اللقاح مش هيركب القطر ويروح باي".
وأضاف أن الدولة الأولى في العالم في تطعيم مواطنيها هى إسرائيل، مشددا على أهمية غسل الفواكه قبل تناولها كإجراء احترازي لمنع الإصابة من أي فيروسات، متابعا: "غسلوا البرتقال قبل ما تاكلوه".
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