مؤلف أغاني شعبان عبد الرحيم يكشف حقيقة إدعاء منار اللبنانية بحقها في ميراث الراحل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
اتهم إسلام خليل مؤلف أغاني الراحل شعبان عبد الرحيم، أن اللبنانية "منار" بأنها تبحث عن الشهرة والشو الإعلامي وذلك على خلفية مطالبتها بما أسمته بحقها في ميراث الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم.

وأكد في تصريحات إعلامية، أنه سيقيم دعوى قضائية ضد "منار" اللبنانية لادعائها الكاذب.

وأوضح أن أول لقاء جمع بين الراحل ومنار اللبنانية كان من 10 سنوات ولم أرها مرة أخرى.

كانت لمطربة اللبنانية منار،قالت في تصريحات سابقة أن لها حقا في ميراث الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم وتمتلك العديد من المستندات التي تثبت حقها.

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