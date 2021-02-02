اليوم.. مجلس النواب يستمع إلى بيان وزيري العدل والتجارة والصناعة

تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى بيان وزيري العدل والتجارة والصناعة عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





كما شهدت الجلسة العامة أمس الإثنين الاستماع إلى بيان وزيري النقل، والبترول والثروة المعدنية، وإحالة البيانات إلى اللجان النوعية المختصة.