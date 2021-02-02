اليوم.. مجلس النواب يستمع إلى بيان وزيري العدل والتجارة والصناعة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى بيان وزيري العدل والتجارة والصناعة عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

كما شهدت الجلسة العامة أمس الإثنين الاستماع إلى بيان وزيري النقل، والبترول والثروة المعدنية، وإحالة البيانات إلى اللجان النوعية المختصة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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