أوناجم يكشف سر رحيله عن الزمالك
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:21 ص
محمد الدمتناوي
كشف المغربي محمد أوناجم، لاعب نادي الزمالك، المعار لفريق الوداد البيضاوي، عن أسباب طلبه الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وقال أوناجم في تصريحات تلفزيونية: "أخبرت البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق، بأنه في حال عدم مشاركتي، فأريد أن أخرج على سبيل الإعارة".
وتابع: "كل مرة يقول لي بأنه في احتياج لي، ولكنه يقوم بإخراجي من قائمة المباريات".
وواصل: "انتقالي للوداد بحثًا عن الألقاب والبطولات، حيث أرغب في المشاركة بالمباريات، وتنازلت عن مستحقاتي في الزمالك من أجل ذلك".
وأتم: "كان هناك عروضًا من أندية سعودية ونادي في قطر، ولكن فضلت العودة إلى الوداد صاحب الفضل الكبير في مسيرتي".