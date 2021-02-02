رئيس الشركة العامة للصوامع: الفاقد من القمح الآن يكاد يكون صفر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع، إن الفاقد من مشروع الصوامع يكاد يكون صفرًا، مؤكدًا أن هذا المشروع يساعد في تقليل الهدر من محصول القمح.

وأضاف "هاشم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه يتم تخزين 4.4 مليون طن قمح، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من 6 صوامع قريبًا.

وأشار إلى أن الصوامع أصبحت قريبة لأماكن قريبة زراعة القمح، موضحًا أن الصومعة الحديثة تكلف ما يقرب من 200 مليون جنيه.

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