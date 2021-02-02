اليوم.. رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أمام البرلمان

يشهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، لقاء رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الإدعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.





كما تعقد لجنة الإعلام والثقافة والأثار، برئاسة النائبة درية شرف الدين، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، وذلك للإستماع إلي بيان وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالديم، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة والذي ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضي، وذلك بحضور الوزيرة.





بينما تعقد لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، استعراض بيان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الذى ألقاه أمام المجلس العامة لمجلس النواب، قبل أمس الأحد، وذلك لوضع استراتيجية اللجنة في متابعة ما جاء بالبيان.





ويواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع الجاري برئاسة المستشار حنفي جبالي، الاستماع إلى بيانات الوزراء عن عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.



