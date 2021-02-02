شاهد.. عمرو أديب: "عقار فيصل لو انهار هيقسم الدائري نصين"

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قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على استمرار حريق عقار الدائري لليوم الثالث على التوالي، قائلا: "شيىء غريب وعجيب".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن التصالح على مخالفات البناء يكون على بناء بدون ترخيص، أو بناء بلكونة خارج الرخصة، مضيفا: "مش انك تكون واضع قنبلة موقوتة في العمارة"، لافتا إلى أن التصالح له علاقة بمعايير هندسية، وليس معايير حياتية أو أمنية.



وتابع الإعلامي، أن عقار فيصل المحترق لو انهار "هيقسم الدائري نصين"، متسائلا: "أين دور المحليات؟"، متابعا: "المحليات لازم تتحرك".

