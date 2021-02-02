البنك الأهلي يعلن خبرًا سارًا للمواطنين: الشهادة البلاتينية مازالت موجودة (فيديو)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:46 ص
البنك الأهلي
البنك الأهلي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن الشهادة البلاتينية ذات فائدة 11% موجودة ولم تلغى، لافتا إلى أن تخفيض سعر الفائدة يساعد في حركة السوق والاقتصاد.

وأشار "أبوالفتوح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه كلما انخفض سعر الفائدة كلما ازدادت حركة التشغيل، لافتا إلى أنه لو كانت الفائدة 20% لن يفكر أحد في إنشاء مصانع أو مشروعات، مضيفا: "في الخارج البنوك بتاخد فلوس لو عايز تضع فلوس عندهم".

وأضاف  نائب رئيس البنك الأهلي، أنهم يفكرون في طرح صكوك للمواطنين مع وضع ضوابط محددة، مؤكدا أن مصر تمتلك بنك مركزي قوي، وهيئة رقابة قوية يقومون بعملية رقابة قوية.

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