البنك الأهلي يعلن خبرًا سارًا للمواطنين: الشهادة البلاتينية مازالت موجودة (فيديو)

قال الدكتور يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن الشهادة البلاتينية ذات فائدة 11% موجودة ولم تلغى، لافتا إلى أن تخفيض سعر الفائدة يساعد في حركة السوق والاقتصاد.





وأشار "أبوالفتوح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه كلما انخفض سعر الفائدة كلما ازدادت حركة التشغيل، لافتا إلى أنه لو كانت الفائدة 20% لن يفكر أحد في إنشاء مصانع أو مشروعات، مضيفا: "في الخارج البنوك بتاخد فلوس لو عايز تضع فلوس عندهم".



