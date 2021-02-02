دبلوماسي سابق: الملء الثاني لسد النهضة لن يكون سيفًا على رقابنا

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك تحركات مكثفة لمصر لحل ملف سد النهضة وذلك لتجميد الملء الثاني للسد المقرر له في يوليو المقبل وعدم الانصياع إلى سياسة الأمر الواقع التي تريد إثيوبيا أن تفرضها على مصر.





وأضاف "حجازي" في حواره عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن مصر تريد أن تمنح لدولة الكونغو الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي فرصة من أجل عودة المفاوضات من جديد خاصة أن علاقة مصر بالكونغو جيدة وهناك تنسيق بينهما لحل الملف داخل الاتحاد.





وأشار إلى أن استقرار الوضع الداخلي داخل إثيوبيا لصالح أبي أحمد ربما يساعد على عودة المفاوضات من جديد من أجل حل الأزمة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة عنصر رئيسي في حل ملف سد النهضة.



