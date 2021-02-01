رسميًا … ناشئ الزمالك الأسبق إلى دمنهور









أعلن نادي دمنهور عن إتمام التعاقد رسميًا مع ناشئ نادي الزمالك الأسبق أحمد السيسي في صفقة إنتقال حر.





وجاءت تلك الصفقة في محاولة من نادي دمنهور لتدعيم صفوف الفريق من أجل مواصلة المشوار نحو حلم الصعود للدوري الممتاز.





ووقع السيسي للفريق بعقد ممتد لعام ونصف في حضور المدير الفني لدمنهور محمود صبحي ورئيس النادي إيهاب عبد الله ونائبه حكيم شحاته.



