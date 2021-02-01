بايرن ميونخ يعلق على اقتراب ألابا من ريال مدريد

أكد رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونح، أن نسبة رحيل ديفيد ألابا عن النادي البافاري في نهاية الموسم تبلغ 99.9%، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ريال مدريد ليس مضطرًا للتحدث حوله مع بايرن.

وينتهي عقد ألابا مع بايرن بنهاية هذا الموسم، وقد اتخذ قرارًا بخوض تحدٍ جديد خارج ألمانيا، ويعد ريال مدريد من أبرز الفرق المهتمة بضمه.

وقال رومينيجه، في تصريح لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، إن بايرن لم يتلق أي مكالمات من ريال مدريد بشأن ألابا، خاصة وأن اللاعب في فترة تسمح له بحرية التفاوض مع أي نادٍ يريد.

وأوضح رومينيجه، أن ريال مدريد لم يحاول الاتصال بناديه، خاصة أن عقد ألابا ينتهي في يونيو 2021.

وأردف: "لم يتصل فلورنتينو بيريز (رئيس الريال) بنا، كما أنه ليس مضطرًا لفعل ذلك، اعتبارًا من 2 يناير/كانون الثاني، اللاعب حر في التوقيع أينما يريد، هذا وفقًا للوائح الفيفا".