بايرن ميونخ يعلق على اقتراب ألابا من ريال مدريد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أكد رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونح، أن نسبة رحيل ديفيد ألابا عن النادي البافاري في نهاية الموسم تبلغ 99.9%، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ريال مدريد ليس مضطرًا للتحدث حوله مع بايرن.

 

وينتهي عقد ألابا مع بايرن بنهاية هذا الموسم، وقد اتخذ قرارًا بخوض تحدٍ جديد خارج ألمانيا، ويعد ريال مدريد من أبرز الفرق المهتمة بضمه.

 

وقال رومينيجه، في تصريح لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، إن بايرن لم يتلق أي مكالمات من ريال مدريد بشأن ألابا، خاصة وأن اللاعب في فترة تسمح له بحرية التفاوض مع أي نادٍ يريد.

 

وأوضح رومينيجه، أن ريال مدريد لم يحاول الاتصال بناديه، خاصة أن عقد ألابا ينتهي في يونيو 2021.

 

وأردف: "لم يتصل فلورنتينو بيريز (رئيس الريال) بنا، كما أنه ليس مضطرًا لفعل ذلك، اعتبارًا من 2 يناير/كانون الثاني، اللاعب حر في التوقيع أينما يريد، هذا وفقًا للوائح الفيفا".

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ 38 دقيقة

أول تعليق من بارتوميو على تسريب عقد ميسي

منذ ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 11 ساعة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 7 ساعات

الاتحاد السكندري يخطط لخطف نجم الزمالك قبل غلق الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة نارية من نجم الأهلي السابق إلى رمضان صبحي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بايرن ميونخ يعلق على اقتراب ألابا من ريال مدريد

منذ ساعة

برشلونة يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء

منذ ساعة الا ربع

أوناجم يكشف سر رحيله عن الزمالك

منذ 39 دقيقة

استئصال من عظام القفص الصدري.. تفاصيل مؤلمة في عملية حورية الفرغلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن قيمة صفقة سيف الدين الجزيري إلى الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:21 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

05:02 م

استئصال من عظام القفص الصدري.. تفاصيل مؤلمة في عملية حورية الفرغلي

11:46 م

برشلونة يستقر على رحيل نجم الفريق

11:30 م

أول تعليق من بارتوميو على تسريب عقد ميسي

10:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع