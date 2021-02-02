هادي خشبة: رفضت عروض كثيرة من أجل الأهلي.. وعملت بإحترافية مع بيراميدز

هادي خشبة: رفضت عروض كثيرة من أجل الأهلي.. وعملت بإحترافية مع بيراميدز
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:00 ص
الفجر الرياضي
اكد هادي خشبة لاعب الأهلي الأسبق، ان طوال تواجده داخل
القلعة الحمراء لم يقبل أي عروض خارجية.
وقال خشبة لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم
اف ام: "لم أفضل أي ناد على الأهلي طول تواجدي مع الفريق، ولم أكن متواجد
داخل الاحمر عندما توليت منصب داخل بيراميدز.
واردف: عندما كنت لاعبا بالاهلي وصل لي اكثر من عرض خارجي
ولكني رفضتهم جميعا من اجل البقاء مع الاحمر.
وكشف: كان من الصعب وصول عروض داخلية لي من الاندية داخل
مصر لانهم كانو يعلمون جيدا مدى ارتباطي بالاهلي.
واتم: عملت في بيراميدز بشكل احترافي واخلصت في عملي.