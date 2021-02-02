هادي خشبة: رفضت عروض كثيرة من أجل الأهلي.. وعملت بإحترافية مع بيراميدز

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

اكد هادي خشبة لاعب الأهلي الأسبق، ان طوال تواجده داخل القلعة الحمراء لم يقبل أي عروض خارجية.

 

وقال خشبة لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: "لم أفضل أي ناد على الأهلي طول تواجدي مع الفريق، ولم أكن متواجد داخل الاحمر عندما توليت منصب داخل بيراميدز.

 

واردف: عندما كنت لاعبا بالاهلي وصل لي اكثر من عرض خارجي ولكني رفضتهم جميعا من اجل البقاء مع الاحمر.

 

وكشف: كان من الصعب وصول عروض داخلية لي من الاندية داخل مصر لانهم كانو يعلمون جيدا مدى ارتباطي بالاهلي.

 

واتم: عملت في بيراميدز بشكل احترافي واخلصت في عملي.

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