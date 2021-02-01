ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الزمالك وغزل المحلة
الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:32 م
أمل الحلفاوي
تنطلق منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، غدًا الثلاثاء الموافق الثاني من شهر فبراير الجاري.
ويشهد يوم غدا 4 مباريات، ويأتي أبرزها مواجهة الزمالك وغزل المحلة عند الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة.
فيما يواجه أسوان نظيره سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى مباراة الجونة والإنتاج الحربي، وفي الأخير المصري والبنك الأهلي.
ويأتي ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:
1- الزمالك برصيد 23 نقطة
2- الأهلي برصيد 21 نقطة
3- الجونة برصيد 18 نقطة
4- المصري برصيد 16 نقطة
5- بيراميدز برصيد 15 نقطة
6- سيراميكا كليوباترا برصيد 14 نقطة
7- إنبي برصيد 13 نقطة
8- مصر المقاصة برصيد 13 نقطة
9- سموحة برصيد 12 نقطة
10- طلائع الجيش برصيد 10 نقاط
11- المقاولون العرب برصيد 10 نقاط
12- أسوان برصيد 9 نقاط
13- الإسماعيلي برصيد 8 نقاط
14- البنك الأهلي برصيد 8 نقاط
15- غزل المحلة برصيد 8 نقاط
16- الاتحاد السكندري برصيد 8 نقاط
17- وادي دجلة برصيد 7 نقاط
18- الإنتاج الحربي برصيد 5 نقاط