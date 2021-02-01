ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الزمالك وغزل المحلة

تنطلق منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، غدًا الثلاثاء الموافق الثاني من شهر فبراير الجاري.





ويشهد يوم غدا 4 مباريات، ويأتي أبرزها مواجهة الزمالك وغزل المحلة عند الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة.





فيما يواجه أسوان نظيره سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى مباراة الجونة والإنتاج الحربي، وفي الأخير المصري والبنك الأهلي.





ويأتي ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:





1- الزمالك برصيد 23 نقطة

2- الأهلي برصيد 21 نقطة

3- الجونة برصيد 18 نقطة

4- المصري برصيد 16 نقطة

5- بيراميدز برصيد 15 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا برصيد 14 نقطة

7- إنبي برصيد 13 نقطة

8- مصر المقاصة برصيد 13 نقطة

9- سموحة برصيد 12 نقطة

10- طلائع الجيش برصيد 10 نقاط

11- المقاولون العرب برصيد 10 نقاط

12- أسوان برصيد 9 نقاط

13- الإسماعيلي برصيد 8 نقاط

14- البنك الأهلي برصيد 8 نقاط

15- غزل المحلة برصيد 8 نقاط

16- الاتحاد السكندري برصيد 8 نقاط

17- وادي دجلة برصيد 7 نقاط