أحلام تستعد لطرح ألبومها "فدوة عيونك"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

طرحت المطربة الإماراتية أحلام الشمسي، بوسترات أغاني ألبومها الجديد، الذي يحمل اسم "فدوة عيونك"، وذلك استعدادًا لطرحة مطلع فبراير الجاري، تستقبل به العام الجديد 2021.

وجاءت تفاصيل الألبوم التي نشرتها أحلام كالتالي، "فدوة عيونك" كلمات سمو الأمير خالد الفيصل وألحان طلال وتوزيع أحمد العنوة، "عيوني بس" كلمات قوس وألحان سهم وتوزيع مدحت خميس، "حزين" كلمات الغائب الحاضر مساعد الرشيدي وألحان سهم وتوزيع جاسم محمد، "يا آدمي حس" كلمات فيصل الشعلان وألحان ناصر صالح وتوزيع أحمد العنوة، "دفتر وممحاة" كلمات وألحان عبد الرحمن العثمان وتوزيع أسامة الهندي.

وصورت أحلام بعض أغاني الألبوم على طريقة الفيديو كليب في عدد من البلدان العربية، كما تعاونت مع عدد من صناع الاغنية المصريين الكبار وهم، الملحن محمود الخيامي في أغنية "ما به تفاصيل"، أيضًا الموزع أسامة الهندي، والملحن خالد عز.

أحلام تستعد لطرح ألبومها "فدوة عيونك"
أحلام تستعد لطرح ألبومها "فدوة عيونك"

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