كواليس إعلان عطر عمرو دياب.. التصوير في دبي وظهور لإنجي كيوان
الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:23 م
نور طلعت
يستعد النجم الكبير عمرو دياب لتصوير اعلان عطره الجديد والذي سيطلقه لأول مره في دبي خلال حفل كبير بشاطيء ناموس يوم ٢٢ فبراير.
الإعلان سيكون من إخراج طارق العريان وسيتم تصويره على أنغام أغنية "وانا معاك" وتشارك في الاعلان الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان.
يذكر أن أغنية وانا معاك تم طرحها في ألبوم يا أنا يا لأ، وهي من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي
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