مؤسسة "أمهات مصر المعيلات": قوانين الأسرة منذ 120 سنة
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:35 ص
كـسـاب أحـمـد
قالت نرمين أبوسالم، مؤسس مجموعة "أمهات مصر المعيلات"، إن قضايا الأمهات المعيلة قضية شائكة تتطلب مزيد من الاهتمام كما أن قانون الأسرة يتعلق بالأمن القومي لأنه متعلق بمصير أطفال سيشكلون أجيال المستقبل، مشيرة إلى أن قوانين الأسرة في مصر منذ 120 سنة ولا يتواكب مع تطورات الوضع فى مصر.
وأضافت "أبوسالم"، فى لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن قوانين الأسرة لا تتواكب مع التعقيدات فى الأسرة المصرية خاصة مع تطورات المشاكل وقضايا الأسرة التي ظهرت مؤخرا فى المجتمع.
وتابعت: "بقالنا 5 سنين بنشتغل وفى آلاف الحالات من معاناة الأمهات المعيلات وأكثر حاجة صعبة على أى أم أكثر من صعوبة فى الصرف على اولادها ان أم يتعرض أبناءها للخطف، وفجأة متلقيش ابناءها"، مشددة على ضرورة حل أزمة قانون الأسرة لان القانون خطير.
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