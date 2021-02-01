خبر سار للاتحاد السكندري بشأن إصابات كورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
إسلام عودة

 

أثبتت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها فريق الإتحاد السكندرى إصابة ثلاث لاعبين فقط بفيروس كورونا .

 

وبذلك تتقلص حالات المصابين من 16 حالة إلى ثلاثة فقط .

 

وتضم قائمة المصابين بفيروس كورونا كلا من عماد السيد ، عبد السميع ابراهيم (سيمو ) ، مصطفى ابراهيم .

 

وأصبح فى حكم المؤكد أن يلتقى زعيم الثغر مع مصر المقاصة يوم الأربعاء القادم باستاد عثمان أحمد عثمان بالقاهرة .

 

ومن المتوقع أن يعلن حسام حسن القائمة عقب تدريب الغد .

 

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الحادى برصيد 8 نقاط جمعها من 6 مباريات .

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