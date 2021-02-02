شاهد.. بعد "مستريح الصعيد".. عمرو أديب: "البلد فيها فلوس كتير"

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على واقعة "مستريح الصعيد": "في إحدى محافظات الصعيد في واحد بعت مندوبين للناس جمع مليار ونصف.. الناس حطت في حجر واحد ميعرفهوش كل المبلغ ده".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: "البلد فيها فلوس كتير.. منين معرفش"، مستشهدا بمشاركة المصريين في مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن جمع 1.5 مليار جنيه من محافظة واحدة بمصر يعتبر مبلغ ضخم.



