شيرين عبد الوهاب تروج لحفلها الأول مع أصالة في 19 فبراير الجاري

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

روجت الفنانة شيرين، لحفلها بالإمارات العربية المقرر أن يكون في الشهر الجاري وسيكون الأول برفقة الفنانة السورية أصالة.

ونشرت شيرين عبدالوهاب، تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، كتبت فيها: "على مسرح المجاز بالشارقة يوم 19 فبراير إن شاء الله، نكون مع بعض أنا وإنتو مع حبيبتي أصالة".

وعلى جانب آخر، تعمل الفنانة شيرين عبد الوهاب على أغنية جديدة لها بالتعاون مع الملحن محمد رحيم، والتي من المقرر طرحها قريبًا.

وفي وقت سابق، نشر الملحن محمد رحيم صورة قديمة تجمعه بالمطربة شيرين عبد الوهاب، مشوقًا الجمهور لتعاون جديد قريبًا، يعد الخامس من آخر غنوة قدماها معًا "مش قد الهوى"، التي كسرت ملل كورونا مؤخرًا، وأغنية "مشاعر" التي لم يختلف عليها الجمهور، وسبق تلك التعاون أغنيتي "صبري قليل" و"أنا في الغرام"، من ألبوم جرح تاني.

شيرين عبد الوهاب تروج لحفلها الأول مع أصالة في 19 فبراير الجاري
شيرين عبد الوهاب تروج لحفلها الأول مع أصالة في 19 فبراير الجاري

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شيرين عبدالوهاب اصالة

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