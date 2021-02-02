خبير: التعامل مع روسيا والصين وإيران الأكثر أهمية لحكومة بايدن (فيديو)

قال ريتشارد وايتز، مدير مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد هدسون، إن التعامل مع روسيا والصين وإيران أكثر أهمية لحكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن من ملف الأزمة السورية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مطالب حسيسة وطموحة بشأن سوريا.





وأضاف "وايتز"، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن ذلك تم خلال فترة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ودونالد ترامب الرئيس السابق لأمريكا، مشيرا إلى أن هذه المطالب تضمنت إقصاء نظام بشار الأسد وأسرته من السلطة كذلك إقصاء إيران من سوريا والقضاء على الإرهاب، ومنع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الكمياوية.





وأوضح مدير مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد هدسون، أن كل هذه الحالات رفضها الفريق الرئاسي، كذلك تخصيص موراد لتحقيق هذه الأهادف، موضحا أن أوباما تراجع في التهديد بالتدخلات العسكرية، وحاول أن يدرب قوات المعارضة وفشل، بينما دونالد ترامب استخدم القوة وكانت فقط هجمات صوارخية.



