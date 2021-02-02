خبير: التعامل مع روسيا والصين وإيران الأكثر أهمية لحكومة بايدن (فيديو)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 03:47 ص
جو بايدن
جو بايدن
أمنية فوزي
قال ريتشارد وايتز، مدير مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد هدسون، إن التعامل مع روسيا والصين وإيران أكثر أهمية لحكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن من ملف الأزمة السورية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مطالب حسيسة وطموحة بشأن سوريا.

وأضاف "وايتز"، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن ذلك تم خلال فترة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ودونالد ترامب الرئيس السابق لأمريكا، مشيرا إلى أن هذه المطالب تضمنت إقصاء نظام بشار الأسد وأسرته من السلطة كذلك إقصاء إيران من سوريا والقضاء على الإرهاب، ومنع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الكمياوية.

وأوضح مدير مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد هدسون، أن كل هذه الحالات رفضها الفريق الرئاسي، كذلك تخصيص موراد لتحقيق هذه الأهادف، موضحا أن أوباما تراجع في التهديد بالتدخلات العسكرية، وحاول أن يدرب قوات المعارضة وفشل، بينما دونالد ترامب استخدم القوة وكانت فقط هجمات صوارخية.

وأشار إلى أنه بعد ذلك تم تقليل التواجد العسكري الأمريكي هناك، منوها إلى أن المشكلة التي تواجهها أمريكا في المنطقة، تخصيص موادر ضعيفة، كما أن الأولويات الأمريكية كانت في أماكن أخرى كالعراق وسوريا وإيران والعراق وكوريا الشمالية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جو بايدن بوابة الفجر بايدن الفجر

أخبار تهمك

"الصحة" تكشف سبب تغيير بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ 33 دقيقة

رسميا.. ليفربول يحسم صفقة دفاعية

منذ حوالي 3 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من بارتوميو على تسريب عقد ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل الأهلي على تصريحات نجمه بعد استبعاده من مونديال الأندية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 11 ساعة

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الاتحاد السكندري يخطط لخطف نجم الزمالك قبل غلق الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل بمونديال الأندية

منذ ساعة و 10 دقيقة

استئصال من عظام القفص الصدري.. تفاصيل مؤلمة في عملية حورية الفرغلي

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

التاريخ الأسود من الدم والتخريب والعبث بأمن المنطقة من قبل إيران

"بايدن": سياسة "ترامب" تجاه سوريا عملت على تقوية إرهابيي روسيا وإيران و"داعش"

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة

ترامب: "بايدن متورط مع أوباما وكلينتون بخيانة أميركا"

"الذئب المسعور".. سر رعب أردوغان بعد وصول بايدن للسلطة (فيديو)

خبير سياسي: تنصيب بايدن "يوم فرح" للاتحاد الأوروبي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

12:21 ص

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

03:14 ص

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

04:54 م

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

06:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع