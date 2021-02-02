أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-2-2021.. ارتفاع جديد بالمعدن الأصفر

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:12 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد جرام الذهب بنحو 4 جنيهات مع صعود المعدن الأصفر بالبورصة الدولية بدعم من القفزة التى حققتها أسعار الفضة بالأمس لتسجل أعلى مستوي فى 8 سنوات.

ونستعرض أسعار الذهب في الأسواق ومحلات الصاغة المصرية كالأتي :

أسعار الذهب اليوم 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 816 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 699.5 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 932.5 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6528 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمي:

قفزت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بدعم من ارتفاع أسعار الفضة لأعلى مستوي فى 8 سنوات.

وقلصت أسعار المعدن مكاسبها التي وصلت لأكثر من 20 دولاراً خلال التعاملات مع صعود قوي للدولار والأسهم الأمريكية.

ويأتي ارتفاع المعدن الأصفر مع قفزة قوية للفضة، بدعم زيادة الطلب من قبل المستثمرين عبر منتدى "ريديت".

فيما يراقب المستثمرون تطورات حزمة التحفيز الأمريكية البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار والمتوقع أن يناقشها الكونجرس في الأسبوع الجاري.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال يناير.

وبحلول الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل  بنحو 0.7 بالمائة أو ما يوازي 13.6 دولار، ليصل إلى مستوى 1863.90 دولار للأوقية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 12.12 دولار، ليسجل مستوى 1859.69 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 90.96.

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