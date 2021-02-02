"أمين عام الفتوى": تدريب الائمة في فرنسا على الخطاب الوسطي قريبا (فيديو)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:16 ص
خالد عمران
خالد عمران
داليا الحسين
قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الافتاء، إن لقاء الدكتور شوقى علام وستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة على التوحد حول رفض الاساءة للرموز الدينية والكراهية المرضية ضد الإسلام، موضحا: "هناك أفعال عنف طائشة لا تحسب على الاسلام ولا أي دين".

وأضاف عمران، أمين عام الفتوى بدار الافتاء، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن "لقاء مفتى الجمهورية بسفير فرنسا شهد التأكيد على احترام الرموز الدينية، مؤكدا أن الإسلام يحترم وهذا جزء من قيمنا وجزء من ديننا احترام المقدسات الدينية".

وأشار إلى أن مباحثات الدكتور شوقى علام مع السفير الفرنسي تهدف الى الاحترام المتبادل، مضيفا: "من أهم الأمور التي تم المباحثة فيها سيكون فيه إجراء هو قضية تدريب الأئمة في فرنسا على الخطاب الوسطي والافتاء".

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