توماس جورجيسيان: وصول المثليين لمناصب في أمريكا ليس له علاقة بإدارة بايدن

قال توماس جورجيسيان، الكاتب المتخصص فى الشئون الدولية، إن وصول مثليين للمناصب القيادية والوزارية فى الولايات المتحدة الأمريكية وآخرهم مرشح منصب وزير النقال المثلي ليس له علاقة بإدارة الرئيس الجديد جو بايدن أو حتى سابقه دونالد ترامب، موضحا أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز حقوق المثليين والمتحولين جنسيا.





وأوضح جورجيسيان، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن المجتمع الأمريكي الآن يحاول الحفاظ على حقوق المثليين ضد التمييز، قائلا: "اختيار المرشح المثلي لوزارة النقل بإدارة بايدن لا علاقة له بمثليته الجنسية والمرشح لوزارة النقل لديه خبرة واسعة في هذا المجال".



