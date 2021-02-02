"تحيا مصر": نتلقى تبرعات من شركات وبنوك وأفراد لتوفير لقاح كورونا (فيديو)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر إن الصندوق معاون لكل أجهزة الدولة في كافة المجالات والعمل يتم على المدارس والمجمعات الحكومية في القرى.

وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الصندوق يعمل على توفير لقاح كورونا وشركة إعمار أعلنت تضامنها مع الحملة ورصدت 30 مليون جنيه من أجل تلبية متطلبات وزارة الصحة لتوفير اللقاح لغير القادرين".

وتابع المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن النيابة الإدارية دعمت الصندوق في ملفي تطوير القرى وتوفير لقاح كورونا كما تواصل اتحاد بنوك مصر لتقديم الدعم بشكل جماعي من أجل توفير لقاح كورونا، موضحا أن العمل يتم بشكل متوازي في كل المجالات وليس لقاح كورونا فقط ونتلقى تبرعات من المصريين في الخارج.

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