"تحيا مصر": نتلقى تبرعات من شركات وبنوك وأفراد لتوفير لقاح كورونا (فيديو)

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر إن الصندوق معاون لكل أجهزة الدولة في كافة المجالات والعمل يتم على المدارس والمجمعات الحكومية في القرى.





وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الصندوق يعمل على توفير لقاح كورونا وشركة إعمار أعلنت تضامنها مع الحملة ورصدت 30 مليون جنيه من أجل تلبية متطلبات وزارة الصحة لتوفير اللقاح لغير القادرين".



