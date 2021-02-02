شاهد.. أحمد موسى: مكي وكريم عبدالعزيز يفضحان الجماعة الإرهابية في "الاختيار 2"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد مكي يشاركان في فيلم الاختيار 2 الذي سيذاع خلال رمضان المقبل.

وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد "بمجرد نشر مكي صورة من كواليس المسلسل خلال فضل اعتصام رابعة الإرهابي، تعرض لحملة إرهابية غير أخلاقية استهدفت شخصه"، مردفا: "هذا يعني أن الاختيار أبكاهم وأوجعهم".





وتابع: "ما يقدمه مكي وعبد العزيز خلال الاختيار 2 يضاف إلى الاختيار 2، كونهما يفضحان جرائم جماعة الإخوان الإرهابية الخائنة للدين والوطن"، متابعا: "بقولهم متشكرين على اللي المسلسل الذي سيقدم في رمضان، وجميعنا في انتظاره.. مكي وعبد العزيز سيفضحان أنجاس حسن البنا، سيكشفون جزء فقط من الحقيقة"، متابعا: "اعتصام رابعة كان مسلحا ولم يكن سلميا".



