ميركل توضح سبب بطء التطعيم ضد كورونا في أوروبا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
وكالات

أيدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إجراءات الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقيات لشراء لقاحات ضد كورونا.

 

وقالت: "لم يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن التفويض الطارئ للأدوية. نحن نعلم أن بريطانيا سمحت بلقاح أسترازينيكا في غضون 24 ساعة.. أعتقد أن هناك أسبابا وجيهة لذلك".

 

وأضافت: "الأمر يتعلق بالثقة.. موافقة وكالة الأدوية الأوروبية لم تكن حلا طارئا، بل قبولا مبكرا".

 

وتابعت: "حقيقة أن الاتحاد الأوروبي أجرى جزئيا مفاوضات طويلة جدا مع مصنعي اللقاحات مرتبطة بموضوع الضمانات الوقائية التي قدمتها الشركات".

 

وشددت ميركل على أنها تؤيد "قرار المفوضية الأوروبية بتقديم ضمانات عامة على المستوى السياسي".

 

وأعربت مناطق ألمانية في وقت سابق عن انتقادات لإمدادات الدواء غير الكافية وغير المنتظمة، الأمر الذي أدى إلى تعليق حملة التطعيم التي بدأتها ألمانيا نهاية ديسمبر الماضي.

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