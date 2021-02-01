ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الزمالك وغزل المحلة
الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:59 م
أمل الحلفاوي
تستهل مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، غدًا الثلاثاء، عندما يلاقي أسوان منافسه سيراميكا كليوباترا، والجونة يلاقي الإنتاج الحربي، فيما يلتقي الزمالك بمنافسه غزل المحلة، وفي الأخير البنك الأهلي يواجه المصري.
ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة 11:
1- يوسف أوباما " الزمالك " برصيد 5 أهداف
2- رمضان صبحي " بيراميدز" برصيد 5 أهداف
3- أحمد سمير " طلائع الجيش " برصيد 5 أهداف
4- أشرف بن شرقي " الزمالك" برصيد 4 أهداف
5- أحمد رفعت " المصري" برصيد 4 أهداف
6- حسام حسن " سموحة" برصيد 4 أهداف
7- محمود كهربا " الأهلي" برصيد 4 أهداف
8- مروان حمدي " الزمالك" برصيد 4 أهداف
9- محمد شريف " الأهلي" برصيد 4 أهداف
10- عمرو جمال " طلائع الجيش" برصيد 4 أهداف
11- جون اوكري " إنبي" برصيد 4 أهداف