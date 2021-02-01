"جاز بروم" الروسية تعلن ارتفاع صادراتها من الغاز الطبيعي بـ 45.4 %

قال عملاق الغاز الروسي جاز بروم الاثنين 1 فبراير إن صادراته من الغاز الطبيعي خارج الاتحاد السوفيتي السابق قفزت 45.4% على أساس سنوي في يناير إلى 19.4 مليار متر مكعب.





وارتفع إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي 6.4% على أساس سنوي الشهر الماضي إلى 47 مليار متر مكعب.





وقالت الشركة دون أن تذكر أرقاما إن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الصين في يناير كانون الثاني زادت إلى حوالي ثلاثة أضعاف مقارنة مع الشهر نفسه في 2019 .