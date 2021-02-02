اللجنة الدستورية السورية: الانتخابات الرئاسية المقبلة غير شرعية (فيديو)
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:45 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور هادي البحرة رئيس اللجنة الدستورية السورية، إنه لا يوجد أي فصل بين السلطات في سوريا، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة غير شرعية ولم تثبت بشار الأسد ولن تجعله رئيسا شرعيا.
وأضاف "البحرة"، خلال حديثه لقناة"الغد"، أنه يجب أن يتم التذكير بأن النظام عاد كتبة الدستور في عام 2012 ولم يحل له أي مشكلات، كونه دستور كتابي لكي يهمين النظام على كافة السلطات، مشددا على إدانة الإرهاب وأي شكل من أشكال التطرف، كذلك إدانة التمييز، كما أن إرهاب الدولة هو جزء من الإرهاب على الدولة، ولايصح أن يقوم الجيش باستهداف المدنيين، ولا يوجد نظام في العالم يقوم باعتقال المواطنين وقتلهم داخل السجون.
وأشار رئيس اللجنة الدستورية السورية، إلى أن الانتخابات الرئاسية لن تنهي المشكلات وكذلك الدستور، موضحا أن دول العالم الحر لن تعترف تعترف بشرعية هذه الانتخابات، موضحا أن الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا بخصوص ذلك، واأيضا لممكلة المتحدة، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وأهم من ذلك هو الشعب السوري ولن يعترف بهذه الانتخابات، كما أن نصف سكان أكثر من 5 ملايين لاجئ.
وأكد رئيس اللجنة الدستورية السورية، أن الشعب السوري لن يعترف بانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددا على أن النظام السوري كان سيسقط لولا دعم إيران وحزب الله، لافتا إلى أن خمس جولات مرت من أعمال اللجنة الدستورية السورية منذ تشكيلها في سبتمبر 2019، خمسة عشر شهرا انقضت دون أن يسجل لهذه اللجنة أي تقدم يذكر، وسط شكوك متزايدة في جدوى استمرارها.
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