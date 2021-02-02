اللجنة الدستورية السورية: الانتخابات الرئاسية المقبلة غير شرعية (فيديو)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور هادي البحرة رئيس اللجنة الدستورية السورية، إنه لا يوجد أي فصل بين السلطات في سوريا، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة غير شرعية ولم تثبت بشار الأسد ولن تجعله رئيسا شرعيا.

وأضاف "البحرة"، خلال حديثه لقناة"الغد"، أنه يجب أن يتم التذكير بأن النظام عاد كتبة الدستور في عام 2012 ولم يحل له أي مشكلات، كونه دستور كتابي لكي يهمين النظام على كافة السلطات، مشددا على إدانة الإرهاب وأي شكل من أشكال التطرف، كذلك إدانة التمييز، كما أن إرهاب الدولة هو جزء من الإرهاب على الدولة، ولايصح أن يقوم الجيش باستهداف المدنيين، ولا يوجد نظام في العالم يقوم باعتقال المواطنين وقتلهم داخل السجون.

وأشار رئيس اللجنة الدستورية السورية، إلى أن الانتخابات الرئاسية لن تنهي المشكلات وكذلك الدستور، موضحا أن دول العالم الحر لن تعترف تعترف بشرعية هذه الانتخابات، موضحا أن الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا بخصوص ذلك، واأيضا لممكلة المتحدة، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وأهم من ذلك هو الشعب السوري ولن يعترف بهذه الانتخابات، كما أن نصف سكان أكثر من 5 ملايين لاجئ.

وأكد رئيس اللجنة الدستورية السورية، أن الشعب السوري لن يعترف بانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددا على أن النظام السوري كان سيسقط لولا دعم إيران وحزب الله، لافتا إلى أن خمس جولات مرت من أعمال اللجنة الدستورية السورية منذ تشكيلها في سبتمبر 2019، خمسة عشر شهرا انقضت دون أن يسجل لهذه اللجنة أي تقدم يذكر، وسط شكوك متزايدة في جدوى استمرارها.

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