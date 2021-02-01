أول تعليق من بارتوميو على تسريب عقد ميسي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

صرح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني السابق أن تسريب عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني الذي وقع عليه في عام 2017 وينتهي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقامت صحيفة ال موندو الإسبانية بنشر تفاصيل عقد ليونيل ميسي بالكامل الذي وقعه في عام 2017، حيث تقاضى خلال تلك الفترة أكثر من 555 مليون يورو.

وقال بارتوميو في تصريحات صحفية:" ليس صحيحاً أني سربت عقد ميسي، تسريب العقد خطأ جسيم، إنها قضية خطيرة للغاية ".

وأضاف:"من غير القانوني نشر العقود المهنية والتحدث عنها في شاشات التلفاز، الاتهام سهل لكننا لا نمزح، هذا الأمر سينتهي في المحكمة".

واختتم بارتوميو تصريحاته قائلا:" ميسي يستحق كل ما يتقاضاه من رسوم رياضية وتجارية. بدون جائحة كورونا، برشلونة كان بإمكانه أن يدفع هذه الأرقام بشكل طبيعي".

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