مقتل شاب في مشاجرة بالجيزة

قُتل شاب، إثر التعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض مطواه، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارا من الرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بورود إشارة من إحدى المستشفيات بوصول شاب جثة هامدة، متأثرا بجراحه إثر التعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض.





تحريات العقيد محمد عبد الشكور توصلت إلى وقوع مشاجرة بين القتيل وشاب آخر، استل خلالها الثاني سلاحًا أبيض مطواة، وطعنه، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.



