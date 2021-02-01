تشميع معمل وصيدلية داخل منشأة صحية "بدون ترخيص" في بني سويف

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أعلنت مديرية الصحة ببني سويف برئاسة الدكتور محمد يوسف، وكيل الوزارة، اليوم الاثنين، عن أدوية غير مرخصة، تم التحفظ عليها، وغلق وتشميع معمل وصيدلية داخل منشأة صحية "بدون ترخيص" وذلك في حملة لإدارة لعلاج الحر ببني سويف.

ومن جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب.

وطالب المحافظ، بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، حيث أشار أنه كلف الدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجى، والدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز ومدينة بني سويف ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط ادويه غير مرخصة وغلق معمل وصيدلية داخل منشأة طبيه خاصه بمدينة بني سويف "بدون ترخيص" كما تم انذار منشأة اخرى لوجود مخالفات وسلبيات خاصه لمكافحة العدوي.

وشارك في الحملة: الدكتور مصطفي محمود، والدكتور امير مكرم والدكتور مصطفي احمد عبد العظيم من التفتيش الصيدلي.
تشميع معمل وصيدلية داخل منشأة صحية "بدون ترخيص" في بني سويف
تشميع معمل وصيدلية داخل منشأة صحية "بدون ترخيص" في بني سويف
تشميع معمل وصيدلية داخل منشأة صحية "بدون ترخيص" في بني سويف
تشميع معمل وصيدلية داخل منشأة صحية "بدون ترخيص" في بني سويف
تشميع معمل وصيدلية داخل منشأة صحية "بدون ترخيص" في بني سويف
تشميع معمل وصيدلية داخل منشأة صحية "بدون ترخيص" في بني سويف
تشميع معمل وصيدلية داخل منشأة صحية "بدون ترخيص" في بني سويف
تشميع معمل وصيدلية داخل منشأة صحية "بدون ترخيص" في بني سويف
تشميع معمل وصيدلية داخل منشأة صحية "بدون ترخيص" في بني سويف
تشميع معمل وصيدلية داخل منشأة صحية "بدون ترخيص" في بني سويف

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