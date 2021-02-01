فرق طبية مدربة لمتابعة حالات كورونا بالعزل المنزلي (صور)

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
محمد طه
أجرت فرق طبية من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، زيارات منزلية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، تنفيذا للمبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد19، وتحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال 35 فريقا طبيا، منهم 14 فريق متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 21 فريقا ثابتا وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي.

ومن جانبه وجه الدكتور تامر مرعي بتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي بجميع مراكز المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات وتم خضوعهم للعزل المنزلي، وذلك من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين والمشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لمتابعة المخالطين لهم، مع مراعاة كبار السن ومرضي الامراض المزمنة ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.

وأكد أن كل الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالعزل المنزلي، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة اخر المستجدات المتعلقة بتقديم المراحل العلاجية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مرعى إلى أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال 35 فريق طبي، منهم 14 فريق متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 21 فريقا ثابتا.

وشدد على جميع الفرق الطبية باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين والدعم النفسي لهم، مؤكدًا توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم على أعمال المبادرة الرئاسية، واتباع كل أساليب مكافحة العدوى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
فرق طبية مدربة لمتابعة حالات كورونا بالعزل المنزلي (صور)
فرق طبية مدربة لمتابعة حالات كورونا بالعزل المنزلي (صور)
فرق طبية مدربة لمتابعة حالات كورونا بالعزل المنزلي (صور)
فرق طبية مدربة لمتابعة حالات كورونا بالعزل المنزلي (صور)
فرق طبية مدربة لمتابعة حالات كورونا بالعزل المنزلي (صور)
فرق طبية مدربة لمتابعة حالات كورونا بالعزل المنزلي (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا حالات العزل المنزلي الاطقم الطبيه

أخبار تهمك

لاعب الأهلي السابق يحترف بالدوري العماني

منذ نصف ساعة

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الزمالك وغزل المحلة

منذ نصف ساعة

رسالة نارية من نجم الأهلي السابق إلى رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر يونايتد يصارع ريال مدريد على صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

قبل نهاية الميركاتو الشتوي.. صفقة تبادلية بين بريستون وليفربول

منذ أقل من ساعة

الأرصاد الجوية تحذر من سيول وامطار غزيرة بهذه المناطق (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 6 ساعات

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ ساعتين

عاجل.. رئيس مجلس النواب الليبي ينفي استقالته

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 10 ساعات

الاتحاد السكندري يخطط لخطف نجم الزمالك قبل غلق الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول على وست هام

منذ يوم

أول تعليق من بارتوميو على تسريب عقد ميسي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

بدأت في 3 محافظات.. معلومات عن المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي

"صحة البحر الأحمر" تعلن انتهاء جميع الاستعدادات لانطلاق مبادرة العزل المنزلي لمصابي كورونا

صحة الدقهلية.. فرق العزل المنزلي بالدقهلية مرت على 30 حالة كورونا و 1000 حالة بالإتصال التليفوني

آليات تطبيق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا بمنظومة التأمين الشامل

"صحة المنيا" تدشن المبادرة الرئاسية لمتابعة العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا

كيف تتابع الصحة حالات العزل المنزلي؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

09:30 م

أول تعليق من بارتوميو على تسريب عقد ميسي

10:59 م

رسالة نارية من نجم الأهلي السابق إلى رمضان صبحي

10:35 م

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

06:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع