استئصال من عظام القفص الصدري.. تفاصيل مؤلمة في عملية حورية الفرغلي

Advertisements

دخلت الفنانة حورية فرغلي غرفة العمليات، بأمريكا لإجراء عملية أنفها والتي تحدثت عن معاناتها بسبب ذلك.



وكشفت الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل العملية في تصريحات صحفية، حيث قالت أن العملية من المقرر أن تستغرق 9 ساعات حيث سيتم استئصال قطعة من عظم القفص الصدري لوضعها في الأنف بسبب عدم وجود عظام بأنفها ويرجع السبب في ذلك للعمليات التي أجرتها.



وقالت "فرغلي" أنها ستكون بين يدي الله، أثناء إجرائها العملية، ولا تعرف إذا كانت ستعيش أم لا.