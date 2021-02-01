القومي لبحوث الإسكان عن حريق عقار الدائري: رجال الإطفاء والشرطة قاموا بإنجاز

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علق الدكتور أحمد الجابري، عميد معهد المواد بالمركز القومي لبحوث الإسكان، على حريق عقار الدائري، قائلًا إن رجال الإطفاء ورجال الشرطة بذلوا مجهودًا كبيرَا للوصول للمبنى.



وتابع "الجابري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "ده في حد ذاته إنجاز، والوصول ليه في غاية الصعوبة، ومحدش يستغرب إن الحريق استمر 3 أيام"، موجهًا الشكر لرجال الإطفاء والشرطة.



وأكد عميد معهد المواد بالمركز القومي لبحوث الإسكان، أنه لا يفضل أن يستخدم الماء في إطفاء الحريق عند استمراره لفترة طويلة، معلقًا: "لأنه بيكون سخن جدًا لدرجة كبيرة ومينفعش نجيب عليه ميه وقتها".

