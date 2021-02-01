محافظ بني سويف يواصل جهوده للدفع بمعدلات تنفيذ مشروع تطوير مستشفى إهناسيا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مستشفى اهناسيا المركزي، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وبعض المسئولين عن تنفيذ المشروع من الشركات المنفذة والمكتب الاستشاري، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتذليل المعوقات التي تواجه معدلات التنفيذ، والمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات الحيوية.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المستشفى، والإجراءات المنفذة لتذليل بعض المعوقات بالمشروع، الذي يتضمن أعمال تطوير أقسام الطوارئ وإنشاء وحدات للعناية المركزة والعامة، وتحديث غرف العمليات وغيرها من التخصصات.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير الجاري تنفيذها في المشروع، وإعداد تقرير واف بالأعمال المنفذة والجاري تنفيذها مع التنسيق مع مقاول المشروع لتحديد برنامج زمني لنهو الأعمال المتبقية، والمتابعة الدورية بين كافة الأجهزة المعنية للانتهاء من تطوير المستشفى لتشغيلها ودخولها الخدمة لأهميتها القصوى ضمن المنظومة الصحية بالمحافظة.

يشار إلى أن هذا الاجتماع جاء عقب قيام الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف "اليوم الاثنين" بتفقد المشروع، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ، وبحث تذليل أية معوقات تواجه مشروع التطوير، وذلك بحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

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