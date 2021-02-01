مستشفي عزل بكفرالشيخ تتخذ إجراءات استثنائية لاستكمال علاج طفل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
قال الدكتور صلاح زغلول، مدير مستشفي سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، أنه يوجد لديهم طفل يدعي "عاصم" يبلغ من العمر عامين و8 أشهر يعاني من حاله مرضيه تسمي "Werdnig-Hoffmann disease"، وهو نوع من انواع ضمور العضلات الشوكي.

وأضاف مدير المستشفي، في بيان، تم حجزه في المستشفى بتاريخ 3 اكتوبر 2018، وحالته استدعت وضعه علي جهاز تنفس صناعي، من تاريخ دخوله المستشفى بوحدة العناية المركزة للأطفال حاليا يظل لأكثر من سنتين علي جهاز تنفس صناعي.

وتابع مدير المستشفي: لما طلع قرار بتحويل المستشفى لمستشفى عزل طبي بكامل طاقتها لتقديم الخدمه الطبية للمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد، كلمني الطبيب المشرف علي حالته الدكتور أسامه رجب قالي طب وعاصم، هايروح فين؟ طمنته وقولتله ان شاء الله مش هيتحول من المستشفى وكان القرار اننا جهزنا غرفتين عناية مركزة بعيدا عن أقسام العزل بمدخل ومسار آمن تماما ومازال عاصم يتلقى الخدمه.

وأضاف مدير المستشفي، أن قصة البطل عاصم يوجد خلفها أبطال الفريق الطبي بالعنايه المركزة لهم كل الشكر والتقدير والاحترام لتقديمهم، وأيضا أبطال خارقين ( أب وأم ) هما السبب الرئيسي في كتابة هذه الكلمات، حيث يعمل والده إمام وخطيب وحاصل علي دكتوراه من كلية أصول الدين، ووالدته تعمل مدرسة رياض أطفال.

وتابع: والد عاصم يسكن في قرية تابعه لمركز دسوق ترك منزله وقام بإستئجار منزل بجوار المستشفى عشان يكون جنب عاصم تخيل طفل محجوز اكثر من سنتين والاب والام لم يتركوه لحظه واحده إقامة كامله معه في قصة من أروع القصص في البر بالابناء لم يظهر عليهم ابدا شعور التعب او الملل او عدم الرضا بقضاء الله، بالعكس كانت الأم دائمًا، مصدر التفائل والأمل لاي حاله تدخل العنايه مع عاصم، والأب أصبح هو إمام مسجد المستشفى أسرة من أب وأم، قاموا بتغيير حياتهم بالكامل من أجل البطل عاصم حكايات
وروايات مر بها الاب والام مناسبات واعياد قضوها بجوار ابنهم في فرح وسعادة.

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