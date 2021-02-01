نشرة حوادث الفجر: "تعالى هنطلع آثار".. لغز اختطاف تاجر وطلب فدية 100 ألف جنيه
الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:42 م
هدير حمزة
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
تعالى هنطلع آثار".. لغز اختطاف تاجر وطلب فدية 100 ألف جنيه بالجيزة
نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في القبض على المتهمين باختطاف تاجر قطع غيار سيارات استولى على 100 الف جنيه من صاحب مزرعة بزعم استخراج آثار، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الأمن العام يكشف ملابسات العثور على جثة سائق داخل كرتونة بالدقهلية
كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة سائق داخل كرتونه جهاز تكييف بالدقهلية وتبين بأن وراء ارتكاب الواقعة مالكه محل اتفقت مع آخرين على قتله بسبب خلافات مالية بينهم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
ضبط مستريح مغاغة لإستيلائه على 2مليون و700ألف من مواطنين
تناولت إحدى القنوات الفضائية خبرًا يتضمن قيام أحد الأشخاص وشهرته (مستريح مغاغة) بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
طعن أمام الإدارية العليا لإيقاف انتخابات نقابات المحامين الفرعية
تقدم عادل إبراهيم يونس المحامي، بطعن قضائي إمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مطالًبا بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة نقابة المحامين بالدعوي لإجراء انتخابات نقابات المحامين علي مقعد النقيب الفرعي والأعضاء المقرر عقدها يوم 7فبراير الجاري.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تعالى هنطلع آثار".. لغز اختطاف تاجر وطلب فدية 100 ألف جنيه بالجيزة
نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في القبض على المتهمين باختطاف تاجر قطع غيار سيارات استولى على 100 الف جنيه من صاحب مزرعة بزعم استخراج آثار، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الأمن العام يكشف ملابسات العثور على جثة سائق داخل كرتونة بالدقهلية
كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة سائق داخل كرتونه جهاز تكييف بالدقهلية وتبين بأن وراء ارتكاب الواقعة مالكه محل اتفقت مع آخرين على قتله بسبب خلافات مالية بينهم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
ضبط مستريح مغاغة لإستيلائه على 2مليون و700ألف من مواطنين
تناولت إحدى القنوات الفضائية خبرًا يتضمن قيام أحد الأشخاص وشهرته (مستريح مغاغة) بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
طعن أمام الإدارية العليا لإيقاف انتخابات نقابات المحامين الفرعية
تقدم عادل إبراهيم يونس المحامي، بطعن قضائي إمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مطالًبا بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة نقابة المحامين بالدعوي لإجراء انتخابات نقابات المحامين علي مقعد النقيب الفرعي والأعضاء المقرر عقدها يوم 7فبراير الجاري.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا