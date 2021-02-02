أول تعليق من محامي طبيبة المحلة بعد كشف إدعاءات طليقها للتشهير بها

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
كشف عصام عامر، محامي طبيبة المحلة، التفاصيل المتعلقة بقيام زوج موكلته بالتشهير بها ونشر فيديوهات لها بسبب خلافات بينهما على الطلاق والحصول على حقوقها المادية.

وقال "عامر" في حواره عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين إن طليق موكلته قام بحملة ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدأت بنشر فيديوهات لها كان قد قام بتصويرها لها بدون علمها في بداية زاوجهما وتعمد نشرها بشكل كبير وموسع.

وأشار إلى أن أهل موكلته حاولوا التواصل إلى حل ودي مع الزوج من أجل الطلاق ولكنه رفض ولذلك تم رفع قضية طلاق وبالفعل تم تطليقها للضرر ومازالت القضية محجوزة في الاستئناف للحكم، موضحًا أن الزوج لجأ بعدها إلى نشر هذه الفيديوهات والتشهير بموكلته من أجل إجبارها على التنازل على حقوقها.

وتابع: "موكلتي مصابة بصدمة نفسية وعصبية ولم تتوقع أن تصل الخلافات لهذه الدرجة، وهذا الهجوم الشرس الذي قاده الزوج وبعض من أتباعه مستغلين مواقع الشوسيال ميديا وبعض المواقع الإخبارية التي قامت بالتشهير بموكلتي رغم أن لها مكانتها كونها طبيبة وصاحبة سمعة جيدة".

إعلامي يعتذر لسيدة المحلة
وفي ذات السياق اعتذر الإعلامي الدكتور محمد الباز، لطبيبة المحلة، صاحبة القضية الشهيرة التي عرفت إعلاميا باسم "عنتيلة المحلة"، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة مفاجآت بشأنها.

وقال الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إن هذه الطبيبة كانت متزوجة منذ ٣ سنوات وحدث خلافا بينها وبين زوجها، وطردها من منزلها بقميص النوم، ورفعت عليه قضية للحصول على حكم بالنفقة وتبديد المنقولات الزوجية.

وتابع أن الزوج أراد أن ينتقم من زوجته، فاتهمها بالخيانة، وأنه وجد فلاشة عليها ٤٠ فيلم جنسي لزوجته مع عدة رجال.

وواصل أن التحقيقات أثبتت أن هذه الفلاشة ليس بها سوى فيديو واحد صوره هو لها أثناء قضاء أجازة معها في احد الفنادق في أول زواجهما، بالإضافة إلى ٤٠ صورة تجلس فيهم مع رجال، وتبين أنهم زملائها في العمل، وصورة واحدة تضع فيها رأسها على كتف رجل، وتبين أنه كان خطيبها السابق، وكان عاقد قرانه وتطلقا.

واستطرد أن اللافت للنظر هنا هو حالة التردي الأخلاقي في المجتمع، فكيف يمكن لزوج ينتقم من ام ابنه لمجرد خلافات بينهما بهذه الطريقة.

وأضاف: "أنا اعتذر لهذه السيدة التي نهش الإعلام في عرضها دون أن يتحقق من تفاصيل الحادثة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طبيبة المحلة سيدة المحلة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق: موسيماني وجد ضالته في هذا الثنائي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من بارتوميو على تسريب عقد ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين خلال هذا الشهر

منذ ساعة و نصف

فرمان ناري.. موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 13 ساعة

رسميا.. ليفربول يحسم صفقة دفاعية

منذ ساعة و نصف

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الزمالك والمحلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

منذ 43 دقيقة

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

شاهد.. عمرو أديب: "عقار فيصل لو انهار هيقسم الدائري نصين"

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ حوالي 9 ساعات

الاتحاد السكندري يخطط لخطف نجم الزمالك قبل غلق الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

استئصال من عظام القفص الصدري.. تفاصيل مؤلمة في عملية حورية الفرغلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

رسالة نارية من نجم الأهلي السابق إلى رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ناهد السباعي: لهذا السبب لم أحذف صور طليقي

حكم قضائي بحبس أحمد عبدالله لاعتدائه على زوجته سارة نخلة

حبس سيدتين 4 أيام في واقعة "عنتيل" المحلة الجديد

عنتيل قرية كفر حجازى مركز المحلة بمحافظة الغربية يروي تفاصيل ممارسته الفحشاء مع 4 سيدات

محام والدة "طفلي السلم" بطنطا يكشف تفاصيل التحقيق معها

عاجل.. إخلاء سبيل والدة الطفلين مالك ويازن فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "طفلي السلم"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:21 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا جديدا في إصابات ووفيات كورونا (بيان رسمي)

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

05:02 م

مثلث هجوم ناري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الدحيل

06:28 م

عاجل..باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة

04:54 م

رسميا.. ليفربول يحسم صفقة دفاعية

12:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع