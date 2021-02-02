أول تعليق من محامي طبيبة المحلة بعد كشف إدعاءات طليقها للتشهير بها

كشف عصام عامر، محامي طبيبة المحلة، التفاصيل المتعلقة بقيام زوج موكلته بالتشهير بها ونشر فيديوهات لها بسبب خلافات بينهما على الطلاق والحصول على حقوقها المادية.





وقال "عامر" في حواره عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين إن طليق موكلته قام بحملة ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدأت بنشر فيديوهات لها كان قد قام بتصويرها لها بدون علمها في بداية زاوجهما وتعمد نشرها بشكل كبير وموسع.





وأشار إلى أن أهل موكلته حاولوا التواصل إلى حل ودي مع الزوج من أجل الطلاق ولكنه رفض ولذلك تم رفع قضية طلاق وبالفعل تم تطليقها للضرر ومازالت القضية محجوزة في الاستئناف للحكم، موضحًا أن الزوج لجأ بعدها إلى نشر هذه الفيديوهات والتشهير بموكلته من أجل إجبارها على التنازل على حقوقها.





وتابع: "موكلتي مصابة بصدمة نفسية وعصبية ولم تتوقع أن تصل الخلافات لهذه الدرجة، وهذا الهجوم الشرس الذي قاده الزوج وبعض من أتباعه مستغلين مواقع الشوسيال ميديا وبعض المواقع الإخبارية التي قامت بالتشهير بموكلتي رغم أن لها مكانتها كونها طبيبة وصاحبة سمعة جيدة".





إعلامي يعتذر لسيدة المحلة

وفي ذات السياق اعتذر الإعلامي الدكتور محمد الباز، لطبيبة المحلة، صاحبة القضية الشهيرة التي عرفت إعلاميا باسم "عنتيلة المحلة"، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة مفاجآت بشأنها.





وقال الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إن هذه الطبيبة كانت متزوجة منذ ٣ سنوات وحدث خلافا بينها وبين زوجها، وطردها من منزلها بقميص النوم، ورفعت عليه قضية للحصول على حكم بالنفقة وتبديد المنقولات الزوجية.





وتابع أن الزوج أراد أن ينتقم من زوجته، فاتهمها بالخيانة، وأنه وجد فلاشة عليها ٤٠ فيلم جنسي لزوجته مع عدة رجال.





وواصل أن التحقيقات أثبتت أن هذه الفلاشة ليس بها سوى فيديو واحد صوره هو لها أثناء قضاء أجازة معها في احد الفنادق في أول زواجهما، بالإضافة إلى ٤٠ صورة تجلس فيهم مع رجال، وتبين أنهم زملائها في العمل، وصورة واحدة تضع فيها رأسها على كتف رجل، وتبين أنه كان خطيبها السابق، وكان عاقد قرانه وتطلقا.





واستطرد أن اللافت للنظر هنا هو حالة التردي الأخلاقي في المجتمع، فكيف يمكن لزوج ينتقم من ام ابنه لمجرد خلافات بينهما بهذه الطريقة.



