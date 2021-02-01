رسالة نارية من نجم الأهلي السابق إلى رمضان صبحي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أكد هادي خشبة لاعب الأهلي الأسبق، عدم رضاه عن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز.

 

وقال خشبة لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: " لا اعلم رمضان صبحي استشار من قبل الرحيل عن الأهلي، ولكن كان لابد أن يعلم كم الضغط الكبير الذي سيتعرض له عقب اللعب لنادي اخر داخل مصر".


وأضاف : "نعم هناك مميزات وهو اللعب مع لاعبين مميزين في بيراميدز، ولكن في المقابل هناك سلبيات كثيرة وهي التفريط في الشعبية الكبيرة بالاهلي والحقوق الاعلانية واشياء اخرى كثيرة".

 

وتابع :"رمضان محبوب من الجمهور ولذلك الغضب كان كبير، ولكني لا ألوم عليه قدر لومي على من نصحه بهذه الخطوة"

 

واستكمل :"بيراميدز أيضا أخطأ بالتعاقد مع صبحي، فهو لا يتعدى ال23 عاما وتحمل مسئولية كبيرة وضغطوطات بسبب تلك الخطوة".

 

واختتم :" أيضاً قرار ضم رمضان مثل ضغوط كبيرة على اللاعب والادارة بسبب فارق العقد بينه وبين لاعبين كبار داخل الفريق".

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