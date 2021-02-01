رسالة نارية من نجم الأهلي السابق إلى رمضان صبحي

أكد هادي خشبة لاعب الأهلي الأسبق، عدم رضاه عن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز.

وقال خشبة لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: " لا اعلم رمضان صبحي استشار من قبل الرحيل عن الأهلي، ولكن كان لابد أن يعلم كم الضغط الكبير الذي سيتعرض له عقب اللعب لنادي اخر داخل مصر".





وأضاف : "نعم هناك مميزات وهو اللعب مع لاعبين مميزين في بيراميدز، ولكن في المقابل هناك سلبيات كثيرة وهي التفريط في الشعبية الكبيرة بالاهلي والحقوق الاعلانية واشياء اخرى كثيرة".

وتابع :"رمضان محبوب من الجمهور ولذلك الغضب كان كبير، ولكني لا ألوم عليه قدر لومي على من نصحه بهذه الخطوة"

واستكمل :"بيراميدز أيضا أخطأ بالتعاقد مع صبحي، فهو لا يتعدى ال23 عاما وتحمل مسئولية كبيرة وضغطوطات بسبب تلك الخطوة".

واختتم :" أيضاً قرار ضم رمضان مثل ضغوط كبيرة على اللاعب والادارة بسبب فارق العقد بينه وبين لاعبين كبار داخل الفريق".