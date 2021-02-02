لميس الحديدي عن فيروس "نيباه": "الخفافيش بقت حكاية مقرفة"

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه يجب إتباع الاجراءات الاحترازية والسبل الوقائية من فيروس "نيباه"، معقبة: "لازم نتعلم من فيروس كورونا، وبلاش فكرة المواطن دايمًا يقول ما فيش كورونا في مصر زي زمان، لما الناس قعدت تقول قبل ما يوصل مصر مش موجود في مصر".





واضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، ساخرة: "خلاص الخفافيش عايشة معانا وشغالة، وأنا إتعقدت في عيشتي منها ممكن تصبنا، لو تفت على الفاكهة أو تبولت فهي حكاية مقرفة الحقيقة".



