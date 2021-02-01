فيروس كورونا يهدد مواجهة لايبزيج وليفربول

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
وكالات
أصبحت مواجهة لايبزج الألماني وضيفه ليفربول الإنجليزي، والمقرر لها يوم 16 فبراير الجاري في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، في خطر وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية المشددة لمكافحة فيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية بألمانيا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين إنه لا توجد أي استثناءات أو قواعد خاصة للرياضة في اللوائح السارية حتى يوم 17 من الشهر الجاري على الأقل.

وبموجب القواعد والإجراءات المشددة، فقد تم منع شركات الطيران من إحضار مسافرين إلى ألمانيا من بلاد بها سلالة مختلفة من فيروس كورونا المستجد مثل بريطانيا.

ويستثنى من هذه القاعدة كل من الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا، والذي يجب عليهم تقديم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن كورونا.

ولم يكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد عن موقفه من المواجهة التي تقام مباراة الإياب منها يوم العاشر من مارس المقبل.

وقد تكون مواجهة هوفنهايم أمام مضيفه مولده النرويجي في 18 فبراير الجاري ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، في خطر أيضا، وذلك في حال عززت النرويج من إجراءاتها المشددة والتي تنص على عدم دخول الأجانب إلى البلاد ما لم يكونوا مقيمين بها.

وكانت النرويج قد ألغت العديد من منافسات كأس العالم للرياضات الشتوية لهذا السبب.

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